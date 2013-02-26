Прокуратура вимагає знизити комунальні тарифи у Вишгороді

Прокуратура перевірила тарифи на ЖКП у Броварах, Василькові та Вишгороді

Прокуратура Київської області внесла подання з вимогою скасувати рішення Вишгородської міськради про підвищення житлово-комунальних тарифів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, прокуратура перевірила інформацію про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (водопостачання та водовідведення) на території міст Броварів, Василькова та Вишгорода, яка була оприлюднена в ЗМІ.

Перевіркою з’ясовано, що на території м. Бровари на даний час діють тарифи на послуги з підігріву води, централізованого опалення, водопостачання та водовідведення, затверджені відповідними рішеннями виконавчого комітету Броварської міської ради ще у 2010 та 2011 роках. Підвищення тарифів упродовж 2012 та 2013 років не відбувалося.

Водночас установлено, що рішенням виконавчого комітету Васильківської міської ради у січні поточного року дійсно підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги. Зазначене рішення виконкому в лютому 2013 року скасовано сесією міської ради, чим продовжено чинність тарифів, затверджених у 2009 році.

Проведеною прокуратурою Вишгородського району із залученням фахівців районної об’єднаної державної фінансової інспекції перевіркою установлено, що рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 15.11.12 підвищено тарифи на житлово-комунальні послуги, а розрахунки вартості витрат на виробництво цих послуг є економічно необґрунтованими.

З огляду на викладене, прокуратурою району 20 лютого до Вишгородської міської ради внесено подання про усунення порушень вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з вимогою скасувати незаконне рішення виконавчого комітету ради про підвищення зазначених тарифів.