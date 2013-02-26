«Київенерго» не буде зупиняти метро

У «Київенерго» говорять, що метро зупиняти не збираються

Київський метрополітен продовжить роботу в звичайному режимі, не дивлячись на заборгованість за спожиту електроенергію.

Про це заявила прес-секретар КП «Київський метрополітен» Наталя Шумак, повідомляє «Сегодня».

«У нас не перший раз виникла така ситуація, коли нас попереджають про відключення від електрики за борги. Але ще жодного разу не відключили, оскільки це неможливо. Адже метро – підприємство стратегічного значення. У будні ми перевозимо 1,8 млн пасажирів. Ми – збиткове підприємство. Іноді у нас виникають заборгованості, в тому числі за світло. Але ми намагаємося їх швидко ліквідувати. На 1 лютого у нас був борг 17 млн грн, а на 18 лютого – 8,4 млн грн. В місяць метро споживає електрики на 8 млн грн», – зазначила Шумак.

У «Київенерго» стверджують, що саме метро відключати від електропостачання не будуть. «Відповідно до закону «Про електроенергетику» безоплатне споживання електроенергії заборонено. Тому в разі накопичення споживачем боргів енергопостачальник зобов`язаний повідомити боржників про відключення і здійснити відключення у разі непогашення боргів до рівня їх екологічної броні (якщо така встановлена для даного підприємства), тобто мінімально необхідного рівня енергопостачання», – пояснили в прес-службі енергокомпанії.

У ПАТ також підкреслили, що їм постійно доводиться працювати з боржниками. «Київенерго» постійно працює з боржниками, серед яких є і важливі міські підприємства. У таких випадках, розуміючи їх соціальну значимість, компанія вдається до відключення допоміжних, адміністративних або невиробничих будівель. Публічне акціонерне товариство «Київенерго» попередило юридичних осіб-боржників про відключення електроенергії у разі непогашення боргів, що накопичилися. Станом на 21 лютого загальна заборгованість усіх споживачів, зокрема населення, за електроенергію перед «Київенерго» склала 836,9 млн гривень», – розповіли в прес-службі.