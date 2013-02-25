У Києві BMW врізався у дерево: двоє загиблих
16:40, 25 лютого 2013Київ
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ДТП сталася у Дарницькому районі
Водій не зміг впоратися з керуванням
На вулиці Кронштадтській, 9-А у Дарницькому районі Києва автомобіль BMW врізався у дерево, в наслідок чого дві людини загинули.
Як з’ясувалося, водій BMW тримав рух по вулиці Кронштадтській. Під час руху чоловік не впорався з керуванням і в’їхав у дерево, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій і пасажир середнього віку.
Щоб дістати загиблих з деформованого транспортного засобу, рятувальникам довелося вирізати бензорізом стійку авто.
Остаточну причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
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