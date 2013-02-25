У Києві пройде концерт на захист Гостинного двору

Активісти не збираються віддавати Гостинний двір забудовнику

У Києві громадські активісти, музиканти, артисти та небайдужі мешканці міста організовують 2 березня на Контрактовій площі мітинг-концерт на захист Гостинного двору та закликають громаду підтримати цей захід.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Єгор Соболєв, мітинг-концерт розпочнеться о 13.00 і проходитиме біля пам`ятника Григорію Сковороді.

Організатори заходу зазначають, що десятий місяць поспіль триває війна за Гостинний двір.

«З травня 2012 року громадські активісти утримували цю пам’ятку містобудування, яку невідомі «інвестори» з кіпрським корінням хотіли знищити, перетворивши на черговий безликий торговельний центр. Десятий місяць у Гостинному дворі відбувався безпрецедентний для України експеримент зі створення вільного культурного та освітнього простору», – наголошують захисники історичного об`єкта.

Активісти зазначають, що кияни не мають наміру відступати. «Гостинний двір став центром спротиву Києва перед навалою жадібних та безпринципних «інвесторів» на дитячі садки та школи, спортивні майданчики та узбережжя Дніпра, книгарні та видавництва, бібліотеки та музеї, парки та сквери. Відстояти Гостинний, не допустити його руйнації – є справою честі, совісті, самоповаги, ба, навіть питанням життя чи смерті Міста, Держави!», – звертаються вони до громадян, закликаючи прийти на акцію.

Довідка УНІАН. Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено з Державного реєстру пам`яток архітектури.

26 квітня 2012 р. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акцію протесту.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав закон, згідно з яким з Переліку пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключено Гостинний двір.

14 січня ц.р. голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов повідомив, що за рішенням Міністерства культури Гостинний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. За його словами, тепер Гостинний двір буде не реконструйовано, а реставровано.

21 лютого ц.р. депутати Київради на пленарному засіданні не підтримали проект рішення, яким ініціювалось перед Кабінетом міністрів України передати будівлю Гостинного двору на Контрактовій площі, 4 до комунальної власності територіальної громади.

За запропонований проект рішення проголосували лише 56 з 71 зареєстрованого в залі депутата (при необхідному мінімумі голосів для прийняття рішення 61).

Крім звернення до Кабміну з ініціативою передати Гостинний двір у комунальну власність, в Київраді було напрацьовано проект рішення про скасування попереднього рішення від 20 вересня 2012 року про передачу земельної ділянки на Контрактовій площі, 4 в оренду «Укрреставрації» для здійснення робіт з реконструкції Гостинного двору, що передбачає його перебудову в торговельний центр. Проект рішення не встиг пройти всі необхідні комісії Київради при підготовці, але як невідкладне питання, депутатам було запропоновано внести його в порядок денний засідання 21 лютого та проголосувати. Однак пропозиція не знайшла підтримки більшості в депутатському корпусі.