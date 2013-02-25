«Київенерго» погрожує залишити метро без світла

Столичне метро перевозить щодня 1,7 млн пасажирів

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» попередила Київський метрополітен, який щодня перевозить близько 1,7 млн пасажирів, про відключення електроенергії за борги перед компанією.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Київенерго».

«Вже попереджені комунальні підприємства «Київський метрополітен» (оперативний борг на 25 лютого – 8,5 млн грн), «Київміськсвітло» (оперативний борг на 25 лютого – 13 млн грн), районні управління освіти, органи місцевої та державної влади», – сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що загальна заборгованість за електроенергію всіх споживачів, включаючи населення, станом на 21 лютого становить 836,9 млн грн.

Найбільші борги в розмірі 499,6 млн грн сумарно накопичили підприємства та організації житлово-комунального господарства й міського транспорту.

«Компанія веде постійну роботу з боржниками, вдаючись до вимушеного відключення електроенергії в тих випадках, коли оплата здійснюється несвоєчасно й призводить до накопичення боргів», – сказано в повідомленні.

«Якщо споживач із об`єктивних причин не в змозі відразу погасити борг, що накопичився, він може звернутися до «Київенерго» з проханням реструктуризувати його або узгодити графік погашення заборгованості», – підкреслюється в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує й поставляє теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність – 700 МВт, теплова – 1874 Гкал/год.) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність – 500 МВт, теплова – 1740 Гкал/год.). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною довжиною понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на 3 станціях теплопостачання і 183 котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел – 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною довжиною близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірюванні).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку й збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.