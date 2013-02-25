У Києві за вихідні відремонтували 3 тисячі кв. м доріг

На ремонт доріг використано 369 тонн асфальтобетону

За вихідні працівники комунальної корпорації «Київавтодор» відремонтували майже 3 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, у суботу на дорогах міста працювали 27 бригад «Київавтодору», які відремонтували 1073 кв. м. дорожнього покриття. У неділю ремонт робили 29 бригад, які ліквідували ями на 1810 кв. м. доріг.

Загалом за два вихідні дні на ремонт автошляхів було використано 369 тонн асфальтобетону.

Ремонт відбувався на Кільцевій дорозі, просп. Палладіна, Возз’єднання, Харківському шосе, вул. В.Гетьмана, просп. Перемоги, вул. Л.Толстого, просп. Червонозоряному, вул. Саперно-Слобідській, на Площі Шевченка та на інших вулицях.

24 лютого голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов здійснив робочий об’їзд та проінспектував хід виконання поточного ремонту столичних автошляхів.