Бригинець звинуватив КМДА у невиконанні рішень Київради

Рішення Київради про надання скверу імені Стуса не виконано / Фото: «Цензор.нет»

Народний депутат Олександр Бригинець звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою розслідувати діяльність КМДА щодо невиконання рішення Київради, вимог Держвиконслужби та постанов суду про надання скверу імені Василя Стуса.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата, голови підкомітету ВР з питань охорони та популяризації культурної спадщини О.Бригинця.

Депутат нагадав, що з початку 2007 року громада Києва та громадські організації виборюють у столичної влади увічнення пам’яті В.Стуса заснуванням скверу його імені у місцині, де він мешкав разом із сім’єю. 26 лютого 2010 року Київрада ухвалила рішення «Про присвоєння скверу імені Василя Стуса» та зобов’язала КМДА виконати це рішення.

«Але КМДА окрім того, що до цього часу не виконала рішення Київради, то вона ще й не виконала жодної вимоги Державної виконавчої служби України, постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 5 квітня 2012 року, постанови про відкриття кримінального провадження від 20.06.2012 року, 07.08.2012 року, 20.10.2012 року, 22.10.2012 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду», – заявив О.Бригинець.

За його інформацією, 27 грудня 2012 року Шевченківське РГУ МВС України відкрило кримінальне провадження.

«Проте минуло більше місяця, а славна міліція не може визначитися з особою – чиновником КМДА, який має понести кримінальну відповідальність за злочинні дії КМДА. Державна виконавча служба, у свою чергу, закрила виконавче провадження у цій справі», – зауважив О.Бригинець.

Він вважає винним у ситуації голову КМДА Олександра Попова, бо «саме він через халатність чи недосвідченість не поклав обов’язків по виконанню рішення Київради на підлеглу особу. А значить, залишився особисто відповідальним за цей напрямок».