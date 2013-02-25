Суд почав розглядати справу Пилипишина

Пилипишина звинувачують у зловживанні службовим становищем

Віктор Пилипишин відмовляється коментувати інформацію про його можливе призначення головою одного з київських районів.

Про це він сказав по завершенні засідання суду у справі про зловживання службовим становищем при відчуженні двох будинків по проспекту Перемоги, повідомляє «Українська правда».

«Я не буду нічого коментувати», – заявив Пилипишин.

25 лютого зранку в Голосіївському суді допитувалися два свідки захисту, які проводили ревізійну та аудиторську перевірку і які заявили, що діями Пилипишина бюджету Києва було завдано збитків.

Сам Пилипишин також готовий був давати свідчення, але потім передумав і сказав, що зробить це після допиту усіх свідків. Він також відмовився коментувати журналістам розгляд справи, сказавши, що зробить це по завершенні суду.

По завершенні засідання автомобіль Пилипишина був зупинений 15-ма активістами «Свободи», які заблокували проїзд по вулиці і вигукували: «Пилипишина – на нари!».

Як відомо, з 2011 року екс-чиновника звинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Зокрема, Пилипишина звинувачують у незаконній передачі в приватну власність одному з товариств будинків на проспекті Перемоги, внаслiдок чого завдано збитків київській громаді на суму понад 15 мільйонів гривень.

На початку лютого 2013 року повідомлялося, що Пилипишина планують призначити головою однієї з київських райадміністрацій.