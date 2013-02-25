У лікарні під Києвом вибухнула котельня

В результаті НП ніхто не постраждав

24 лютого близько 15:00 у місті Бровари у котельні, яка розташована на території центральної районної лікарні по вулиці Шевченка, 14, стався вибух.

Як з’ясувалося, стався вибух котельної установки без послідуючого горіння, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Жертв та постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері приміщення котельні.

О 19:45 запущено резервну котельну установку, теплопостачання лікарні відновлено. Причина вибуху встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління ДСНС у Київській області.