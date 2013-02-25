У лікарні під Києвом вибухнула котельня
11:23, 25 лютого 2013Київ
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НП сталася у броварській лікарні
В результаті НП ніхто не постраждав
24 лютого близько 15:00 у місті Бровари у котельні, яка розташована на території центральної районної лікарні по вулиці Шевченка, 14, стався вибух.
Як з’ясувалося, стався вибух котельної установки без послідуючого горіння, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Жертв та постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері приміщення котельні.
О 19:45 запущено резервну котельну установку, теплопостачання лікарні відновлено. Причина вибуху встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління ДСНС у Київській області.
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