У київському метро через зупинку ескалаторів утворилася тиснява
10:49, 25 лютого 2013Київ
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Ескалатори зупинилися на «Палаці Спорту»
НП сталася в ранковий час пік / Фото: «Коментарі»
У понеділок, 25 лютого, о 8.50 на станції «Палац Спорту» Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену зупинилися ескалатори.
Зупинка руху відбулася відразу на чотирьох ескалаторах, що з`єднують станції «Палац Спорту» та «Льва Толстого», повідомляє «Київ. Коментарі».
За 7 хвилин платформа була повністю заповнена пасажирами, в результаті чого утворилася тиснява.
Як повідомляв УНІАН, 13 лютого на Сирецько-Печерській лінії Київського метрополітену зламався поїзд.
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