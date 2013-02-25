У київському метро через зупинку ескалаторів утворилася тиснява

Ескалатори зупинилися на «Палаці Спорту»

НП сталася в ранковий час пік / Фото: «Коментарі» У понеділок, 25 лютого, о 8.50 на станції «Палац Спорту» Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену зупинилися ескалатори. Зупинка руху відбулася відразу на чотирьох ескалаторах, що з`єднують станції «Палац Спорту» та «Льва Толстого», повідомляє «Київ. Коментарі». За 7 хвилин платформа була повністю заповнена пасажирами, в результаті чого утворилася тиснява. Як повідомляв УНІАН, 13 лютого на Сирецько-Печерській лінії Київського метрополітену зламався поїзд.

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