Пожежа у київській багатоповерхівці ліквідована
18:48, 22 лютого 2013Київ
1
Жертв і постраждалих немає
У будинку на Лісовому проспекті горів сміттєпровід
Пожежні підрозділі ліквідували загоряння у сміттєпроводі у багатоповерхівці на Лісовому проспекті, 16 у столиці.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Державної служби надзвичайних ситуацій у місті Києві.
«Внаслідок виникнення надзвичайної ситуації жертв і постраждалих немає», – зазначили в прес-службі, додавши, що евакуація мешканців не проводилася.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у Деснянському районі Києва, в багатоповерхівці на Лісовому проспекті, 16, сталося загоряння сміттєпроводу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter