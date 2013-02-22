Пожежа у київській багатоповерхівці ліквідована

У будинку на Лісовому проспекті горів сміттєпровід

Пожежні підрозділі ліквідували загоряння у сміттєпроводі у багатоповерхівці на Лісовому проспекті, 16 у столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Державної служби надзвичайних ситуацій у місті Києві.

«Внаслідок виникнення надзвичайної ситуації жертв і постраждалих немає», – зазначили в прес-службі, додавши, що евакуація мешканців не проводилася.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у Деснянському районі Києва, в багатоповерхівці на Лісовому проспекті, 16, сталося загоряння сміттєпроводу.