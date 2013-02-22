У житловому будинку Києва загорівся сміттєпровід

На місце події виїхали пожежні підрозділи

У Деснянському районі Києва, в багатоповерхівці на Лісовому проспекті, 16, сталося загоряння сміттєпроводу.

Про це УНІАН повідомили очевидці, зауваживши, що дим було помічено близько 15.30 в другому під’їзді між поверхами.

У свою чергу, в Управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в місті Києві інформацію підтвердили, зауваживши, що на місце події виїхали пожежні підрозділи.