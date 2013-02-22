У Києві грабіжник відкрив стрілянину: поранено міліціонера

Злочинець був затриманий / Фото: Дейта.ru

У Києві під час затримання грабіжників поранено правоохоронця.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як йдеться в повідомленні, близько 5-ї години ранку до чергової частини Шевченківського райуправління міліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення від водія таксі про те, що кілька хвилин тому невідомі відібрали у нього особисті речі.

Правоохоронці опитали на місці події потерпілого, він описав нападників.

Вже через кілька хвилин екіпаж автопатруля виявив двох хлопців, чия зовнішність підпадала під опис. Коли патрульні підійшли до підозрілої компанії, один з молодиків кинувся тікати. Другого зловмисника затримали. Ним виявився 24-річний киянин, раніше не судимий.

Водночас інспектори патрульної служби розпочали переслідування втікача. Той забіг до парадного одного з житлових будинків по вулиці Щербакова. Під час спроби правоохоронців затримати та одягти на нього наручники зловмисник почав стріляти.

Хлопець здійснив 4 постріли, поранивши при цьому одного з патрульних. Незважаючи на це, правоохоронці його затримали та доставили до Шевченківського райуправління міліції.

Затриманий – 27-річний мешканець столиці, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, нещодавно повернувся з місць позбавлення волі.

На місці події правоохоронці вилучили стріляні гільзи, пістолет, пристосований для відстрілу гумових куль калібру 9 мм, два магазини до нього та інші речові докази.

Наразі матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж) та частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Проводяться необхідні слідчі дії.

Пораненого правоохоронця було госпіталізовано. Лікарі поставили діагноз поранення лівої кисті. Наразі загрози його життю не має, поінформували в міліції.