Київські митники вилучили 54 тисячі ампул невідомих ліків

Етикетки на ампулах були переклеєні / Фото: upakovano.ru

Співробітники Київської регіональної митниці не впустили в Україну 54 тисячі ампул незареєстрованого лікарського засобу загальною вартістю 1,5 млн грн, які були імпортовані з Франції одним із вітчизняних підприємств. Про це УНІАН повідомили у Міністерстві доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, під час первинного огляду супровідні документи лікарського препарату були оформлені належним чином і включали весь необхідний перелік паперів, зокрема сертифікат якості і реєстраційне свідоцтво. Проте під час огляду власне ампул митники виявили, що етикетки на них переклеєні і на етикетках відсутня анотація українською мовою. При цьому співробітники Державної служби лікарських препаратів з`ясували, що подані до митниці зразки ліків не відповідали вимогам українського законодавства.

Препарати були одразу вилучені, за фактом порушення оформлено протокол, матеріали справи передані до суду, зазначається у повідомленні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон про ліцензування окремих видів діяльності, зокрема ліцензування імпорту лікарських засобів. Положення закону про ліцензування імпорту набувають чинності з 1 березня 2013 року, проте станом на 21 лютого вони ще проходять реєстрацію в Міністерстві юстиції, й імпортери досі не одержали чіткого переліку ліцензійних вимог, які визначають отримання ліцензії на імпорт ліків.

Крім того, упродовж січня-лютого представники професійних асоціацій, а також провідні менеджери Європейської бізнес асоціації і Американської торгової палати неодноразово зверталися до української влади з проханням скасувати дію закону про ліцензування ліків, називаючи його непотрібним і таким, що веде до нагромадження ринкових обмежень і, як наслідок, до дефіциту, підвищення цін на ліки, а, можливо, й повного зникнення великої кількості ліків імпортного виробництва, що не мають аналогів в Україні.

Разом з тим, голова Державної служби лікарських засобів Олексій Соловйов 21 лютого нагадав, що з 1 березня умови отримання ліцензії максимально спрощені. «Ризики мінімізовані ще й тим, що одержати ліцензію можна буде на підставі заяви – без дотримання усіх затверджених ліцензійних вимог. Проте з 1 грудня правила ліцензування будуть посилені. Посилені вимоги до імпорту визначать не лише ступінь відповідальності виробника за продукт, що імпортується в Україну, але й зроблять неможливими випадки відвантаження продукції через треті країни.