Солдат намагався застрелитися з травматичного пістолета / Фото: Shooter

У Києві на дитячому майданчику намагався застрелитись солдат-контрактник внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент стався сьогодні в Солом’янському районі Києва.

Приблизно об 11.00, як зазначили в міліції, до дільничного інспектора звернувся директор дитячого закладу, який повідомив, що на дитячому майданчику сидить чоловік з пістолетом.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронцями було виявлено на території дитячого майданчика чоловіка з пораненням голови.

«Як виявилося це був солдат контрактної служби військової частини внутрішніх військ МВС України. Його було терміново направлено до лікарні. Характер поранень та обставини події встановлюються. За попередньою версією, військовослужбовець намагався вчинити самогубство з травматичного пістолету», – зазначили в міліції.