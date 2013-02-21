«Київпастрансу» дозволили взяти кредит на нові тролейбуси

Комунальне підприємство закупить 77 тролейбусів

Депутати Київради надали дозвіл КП «Київпастранс» залучити кредит у розмірі не більш як 284,9 млн грн на закупівлю 77 нових тролейбусів.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 74 з 91 зареєстрованого в залі депутата.

У рішенні зазначається, що йдеться про тролейбуси з низьким рівнем підлоги, довжиною понад 18 м.

Депутати також затвердили перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути надані в заставу для забезпечення кредиту. Це 9 об’єктів, закріплених за КП «Київпастранс», зокрема виробничі та адміністративні корпуси загальною площею майже 46 тис. кв. метрів вартістю майже 157 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого у постійній комісії Київради з питань гуманітарної політики поінформували, що тролейбуси мали бути закуплені ще минулого року, але у 2012 році кошти для цього не були залучені до міського бюджету.