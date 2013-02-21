Депутати не підтримали нові правила розміщення кіосків у Києві

За проект рішення проголосували лише 48 депутатів

Депутати Київради не підтримали проект рішення про новий порядок розміщення споруд в столиці, який був напрацьований в КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, за пропонований проект рішення сьогодні проголосували лише 48 депутатів з 89, зареєстрованих в залі (при мінімально необхідній кількості голосів для прийняття 61 – УНІАН).

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко, який на засіданні представляв проект, наполягав на необхідності прийняття рішення.

За його словами, прийняття даного документа дасть змогу отримати кошти в бюджет міста за рахунок сплати підприємцями пайової участі на розбудову міської інфраструктури і частина цих коштів буде спрямована на розробку комплексної схеми розміщення МАФів, яку не можуть затвердити вже кілька років, а також забезпечити фінансування робіт з демонтажу незаконно встановлених МАФів.

А.Голубченко зазначив, що пропонується затвердити схему розташування тимчасових споруд до 1 грудня 2013 року, після чого приступити до її реалізації і таким чином вже розібратися з проблемою МАФів у столиці.

А.Голубченко звернув увагу, що проект напрацьований спільно з підприємцями.

Він також зауважив, що документ встановлює розміри тимчасових споруд та можливість їх розташування.

При обговоренні депутати фракції «УДАР», зокрема, заявили, що цей проект рішення лише «збільшує можливості корупції та зменшує можливості легальної праці».

На їх переконання, окремі пункти проекту рішення взагалі не відповідають законодавству.

Крім УДАРУ запропонований проект рішення піддали критиці й депутати інших фракцій.

В ході обговорення було запропоновано створити робочу групу з представників різних фракцій для доопрацювання документа, який допоможе вирішити проблему великої кількості МАФів у столиці.

Як інформувалося на засіданні, минулого року пайову участь та відповідні дозволи на здійснення підприємницької діяльності отримали власники 6 тисяч МАФів, але за приблизними підрахунками в місті встановлено не менше 16 тис. малих архітектурних форм.

На запитання депутатів, чому вже тривалий час не завершується робота з напрацювання схеми розміщення МАФів, А.Голубченко відповів, що така схема довго готується через те, що «інтереси різних груп не знаходять компромісного варіанту».

В той же час, на його думку, Київ має всі можливості вже в цьому році розібратися з цією проблемою, але для цього необхідно прийняти відповідне рішення Київради.

В результаті депутатський корпус не підтримав запропонований проект, запропонувавши продовжити роботу над ним.