Місце Бригинця у Київраді зайняв новий депутат

Бригинець був обраний народним депутатом

На сесії Київради представили нового депутата Сергія Варнавського, який прийшов працювати замість Олександра Бригинця, що входив до складу фракції «БЮТ-Батьківщина» й був обраний народним депутатом України.

Як передає кореспондент УНІАН, С.Варнавського представив депутатам голова Київської міської територіальної виборчої комісії Віктор Матковський.

Він зазначив, що С.Варнавський зареєстрований депутатом Київради як наступний кандидат у виборчому списку «БЮТ-Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2012 року Київрада достроково припинила депутатські повноваження О.Бригинця у зв’язку із обранням його до Верховної Ради України сьомого скликання.