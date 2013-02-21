За звільнення глави «Київавтодору» підписалися 30 тисяч людей

Кияни незадоволені станом доріг столиці

Фракція «УДАР» у Київраді зібрала більш як 30 тисяч підписів киян за звільнення керівника «Київавтодору» Георгія Глінського.

Про це повідомили депутати від «УДАРу» Андрій Странніков і Олексій Давиденко журналістам у кулуарах Київради, демонструючи коробки з листами, підписаними киянами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, О.Давиденко наголосив: «30 тисяч підписів за два дні тільки наша фракція зібрала на перехрестях Києва від киян, які незадоволені станом доріг. Цього достатньо, щоби керівник «Київавтодору» пішов зі своєї посади».

Ці підписи депутати від «УДАРу» передадуть голові КМДА Олександру Попову, щоб він зробив відповідне кадрове рішення.

Водночас, в повідомленні зазначається, що фракції більшості Київради відмовились внести до порядку денного проект рішення, підготовлений фракцією «УДАР», «Про стан автомобільних доріг в місті Києві», в якому, зокрема, прописана вимога звільнити генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор».

О.Давиденко наголосив, що «УДАР» наполягатиме на повторному включенні питання звільнення керівника «Київавтодору» на сесії.

Депутати від фракції «УДАР» разом з народними депутатами розвісили банер у кулуарах Київради з фотографіями жахливих столичних доріг, портретом керівника «Київавтодору» і написом «Давай, досвіданія! 10 років з Київавтодором. Георгій Глінський».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого О.Попов заявив, що голова комунальної корпорації «Київавтодор» Г.Глінський залишиться на своїй посаді, незважаючи на незадовільний стан доріг у столиці.

«Для того, щоб ми виконали роботи у стислий термін ефективно, я вважаю, це моя особиста думка, що нам не потрібно робити кадрові зміни в «Київавтодорі», – сказав О.Попов.

Разом з тим, О.Попов додав, що прийняв рішення звільнити керівника ШЕУ Голосіївського району, а також попередити про можливість звільнення голову Святошинского ШЕУ, якщо впродовж місяця його робота не покращиться.

О.Попов зазначив, що поганий стан доріг у Києві насамперед пов’язаний із тим, що термін експлуатації 85% дорожнього покриття сягає 15-30 років, що у 1,5-3 рази більше терміну служби. За словами голови КМДА, цього року столиця акцентуватиме увагу не на поточному ремонті доріг, а на їхній капітальній реконструкції. Капітально відремонтувати планується близько 500 тис. кв. м доріг, зокрема, реконструювати проспект Перемоги, повідомив він.

На поточний ремонт, сказав О.Попов, буде виділено не більше 200 млн грн.

Нагадаємо, комунальна корпорація «Київавтодор» у 2012 році відремонтувала 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% від необхідного обсягу.

При цьому капітальний ремонт доріг у 2012 році було виконано на 2,3% необхідного обсягу (35,1 тис. кв. м), а поточний ремонт здійснено на 6,6% (89,6 тис. кв. м).

У грудні 2012 року прокуратура Києва почала досудове розслідування кримінального провадження стосовно посадовців комунальної корпорації «Київавтодор», винних у неякісній дорожній розмітці на столичних дорогах.

За даними «Київавтодору», на балансі корпорації знаходиться 1630 км доріг загальною площею покриття проїжджої частини 26,2 млн кв. м.

В Україні на реконструкцію й будівництво доріг до Євро-2012 витрачено близько 2 млрд доларів.