Омельченко став почесним киянином
Таке рішення ухвалене Київрадою
Звання Омельченко присвоєно за видатні заслуги
Колишній мер столиці Олександр Омельченко став почесним громадянином Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення про присвоєння звання О.Омельченку проголосували 80 з 91 зареєстрованого в залі депутата.
Як зазначається в рішенні, звання екс-меру присвоєно за «визначні особисті заслуги у соціально-економічному та культурному розвитку столиці України».
Зазначається також, що О.Омельченко має звання «Героя України», а також був народним депутатом 5-го та 6-го скликань, обіймав посаду Київського міського голови у 1996-2006 роках.
Проект рішення підготовлений за поданням заступника голови КМДА – керівника апарату міськдержадміністрації Олександра Пузанова.