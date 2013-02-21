Голова «Народної партії» у Київраді залишив фракцію

Віталій Гайдук став позафракційним / Фото: «Народна партія»

З фракції «Народна партія» у Київраді вийшов депутат Віталій Гайдук.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву депутата зачитала сьогодні на засіданні Київради секретар міськради Галина Герега.

Вона також поінформувала, що 19 лютого відбулося засідання фракції «Народна партія», на якому було обрано нового голову у зв’язку з виходом з фракції В.Гайдука, який очолював її. Таким чином, тепер фракцію «Народна партія» у міськраді очолює Михайло Голиця.

Наразі немає заяви В.Гайдука про вступ до іншої фракції, він залишається позафракційним.

У складі фракції «Народна партія» в Київраді після виходу В.Гайдука залишилось 10 депутатів.