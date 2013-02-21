Київський зоопарк накопичив боргів на 11 мільйонів

У Київського зоопарку немає грошей на розвиток

Директор Київського зоопарку Євген Кирилюк на засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної політики розповів про проблеми очолюваної ним організації.

За його словами, 2012 рік зоопарк закінчив з боргами у розмірі 11 млн грн, які накопичилися з 2008 року, повідомляє «Комерсант-Україна».

«Наші доходи пішли на закупівлю кормів, погашення боргів за електроенергію. Виходить, що у нас немає грошей на розвиток», – пояснив Кирилюк.

Так, згідно зі звітом про роботу зоопарку в 2012 році, який представив на засіданні його директор, з міського бюджету на утримання зоопарку було виділено 16,7 млн грн (у 2013 році передбачається 18,1 млн грн).

З цих коштів 13,5 млн грн пішло на зарплати співробітників. На закупівлю кормів було виділено всього 580 тис. грн, хоча зоопарк витратив на ці цілі 7,6 млн грн. З нарахованих 5,8 млн грн за комунальні послуги бюджет покрив близько 2,6 млн грн (38,5%).

Як госпрозрахункове підприємство зоопарк заробив 11,7 млн грн, з яких майже 10,5 млн грн надійшли від продажу вхідних квитків. Кирилюк відзначив, що в 2012 році зоопарк відвідали 476 тис. чоловік. «Тому основна мета – довести кількість гостей до 1 млн», – підсумував він.

Колекція Київського зоопарку налічує 3078 тварин. У 2012 році народилося 165 тварин, а померло 99, в основному похилого віку. «Я хотів би закупити пінгвінів. А також тигрів, щоб влити нову кров, щоб народжувалися тигренята. Але спочатку потрібно створити умови для утримання тварин. Наприклад, потрібно реконструювати приматнік, так як мавп ніде показувати», – розповів директор зоопарку.

Згідно зі звітом, саме примати живуть у найгірших умовах. Тільки місце для горили відповідає вимогам, клітини ж інших дев`яти видів приматів не відповідають нормам ні по висоті, ні за площею.

Площі приміщень не вистачає двом видам кажанів і білогрудому ведмедю. Такі ж проблеми і у валлабі, зебр, антилоп нільгау, шести видів змій, семи видів ящірок і трьох видів черепах. Не відповідає стандартам по висоті зимове приміщення для жирафа.

Для отримання додаткових коштів Кирилюк хоче продовжувати практику піклування над тваринами і відкрити клуб любителів зоопарку. За його словами, він буде пропонувати вступити в клуб народним депутатам, зокрема Віталію Кличку, Петру Порошенку, Анатолію Кінаху, екс-меру Києва Олександру Омельченку. «Зоопарку потрібна допомога в питаннях будівництва – наприклад, потрібно реконструювати фонтан при вході», – додав керівник зоопарку.

Однак джерело видання серед співробітників Київського зоопарку вважає, що нове керівництво втрачає час. «Клумби і музичні фонтани не піднімуть зоопарк. Вони починають з якихось договорів, планів будівництва, а зоопарк – це в першу чергу тварини. Але поповнення колекції не відбувається, тварини практично не розмножуються. Тому навряд чи вийде вдвічі збільшити кількість відвідувачів», – сказав співрозмовник видання.

Директор товариства захисту тварин SOS Тамара Тарнавська заявила, що активісти будуть проводити акції із закликом не відвідувати зоопарк. «Це концтабір для тварин! Слон сидить в крихітному приміщенні шість місяців поспіль. А рисі, зебри, антилопи, які повинні пробігати десятки кілометрів, в Київському зоопарку можуть тільки тихо чекати смерті!», – обурюється зоозахисниця.

На думку депутата Київради Олексія Давиденка (УДАР), зоопарк необхідно передати на баланс Міністерства екології та природних ресурсів. У 2010 році Мінекології вже зверталося до міста з такою пропозицією, але ініціатива не отримала розвитку.

«Слід визнати, що ми не можемо утримувати зоопарк, а у міністерства зовсім інші ресурси. До того ж статус національного міг би захистити зоопарк від подальших зазіхань (забудовників – Ред.) на його територію», – зазначив Давиденко.