Попов просить депутатів віддати Гостинний двір Києву

Попов закликає Київраду підтримати проект рішення

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов закликає депутатів Київради підтримати проект рішення «Про ініціювання перед Кабінетом Міністрів України передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва будівлі Гостинного двору на Контрактовій площі, 4».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Також О.Попов ініціює заборону будівництва в буферній зоні Софії Київської. Відповідний проект рішення, розроблений Департаментом містобудування та архітектури, буде представлений на розгляд депутатів Київради сьогодні.

Проект рішення «Про заборону будівництва нових будівель та реконструкції з розширенням та надбудовою існуючих будівель у межах охоронної (буферної) зони пам’ятки всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра» було підготовлено з урахуванням численних звернень киян та пам’яткоохоронних організацій.

Згідно з документом, заборона діятиме до затвердження Плану зонування території центральної планувальної зони міста Києва та не розповсюджуватиметься на виконання робіт з реставрації, реабілітації та ремонту пам’яток культурної спадщини.

У прес-службі КМДА нагадали, що за ініціативи міськдержадміністрації наказом від 21 грудня 2012 року Міністерство культури визнало комплекс нерухомих пам’яток Контрактової площі пам’яткою та внесло його до державного реєстру. Відтак Гостинний двір набув правового статусу пам’ятки містобудування. Загалом до комплексу нерухомих пам’яток Контрактової площі було включено 30 будівель, з яких 6 – пам’ятки національного значення, 10 – місцевого, 3 – нещодавно виявлені об’єкти.

Київ занесений до Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України у 2001 році. На території міста зареєстровано понад 2,6 тисячі нерухомих пам’яток культурної спадщини. Два комплекси пам’яток – собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями та ансамбль Києво-Печерської Лаври – включені ЮНЕСКО до Списку всесвітньої культурної спадщини як єдиний об’єкт. У місті створено 6 державних історико-культурних заповідників та 2 історико-архітектурні музеї.

Загальна площа пам’яток археології Києва становить майже 900 гектарів, заповідників – понад 500 гектарів, охоронних зон пам’яток – понад 1,5 тисяч гектарів.