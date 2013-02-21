Сьогодні Київрада збереться на засідання

Активісти відвідали вже два засідання Київради

Сьогодні відбудеться пленарне засідання ХІ сесії Київради VI скликання.

Як повідомляє сайт Київради, у засіданні візьмуть участь представники громадськості.

Робоча група, що працює над спрощенням процедури доступу до Київради, вирішила, що участь у засіданні візьмуть 15 громадян з тих, що подали відповідні заявки до Київради, та по одному представнику громадськості від кожної з 15 депутатських фракцій та груп Київради.

Станом на 20 лютого заявки на участь у пленарному засіданні подали 68 представників громадських організацій. Втім, двоє представників громадськості – Ігор Луценко (ГО «Андріївсько-Пейзажна ініціатива») та Єгор Соболєв («ГС «Свідомо») відкликали свої заявки.

Як зазначила заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега, подібний механізм доступу громадськості на пленарні засідання Київради буде застосовуватися, поки не завершить діяльність робоча група, що погодить постійний порядок доступу громадськості на пленарні засідання.

«Ми вибрали максимально прозорий та демократичний спосіб, щоб визначити ті громадські організації, які буде запрошено на пленарне засідання. В майбутньому ми зробимо цю процедуру ще більш простою і зручною для громадян», – зазначила секретар Київради.

Як повідомляв УНІАН, вранці 7 лютого під будівлею Київради проходив мітинг за участю близько 400 представників ВО «Свобода», «Батьківщини», «УДАРу» і громадських організацій. Їхньою головною вимогою був допуск на засідання Київради.

Результатом переговорів мітингувальників із владою столиці стала домовленість про створення робочої групи та напрацювання механізму допуску представників громади столиці на засідання Київради і донесення ними до депутатського корпусу думки киян з того чи іншого питання.

Вже пройшло два засідання сесії Київради за участю громадських активістів. На них було, зокрема, затверджено бюджет Києва та Програму соціально-економічного розвитку столиці на поточний рік.