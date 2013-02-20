Могилянка просить віддати їй Гостинний двір

НаУКМА закликає небайдужих підтримати ініціативу / Фото: «Вікіпедія»

Національний університет «Києво-Могилянська академія» звернулась до столичної влади з пропозицією передати Гостинний двір університету.

Як передає радіо «Свобода», про це розповів почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький.

«Наш план такий: ми хочемо забрати Гостинний двір в Києво-Могилянську академію. Тоді будемо робити там те, що треба. Бо інакше як не один вкраде, то інший. Краще, якби вдалася нам така акція», – сказав він.

Усіх, кому близький такий спосіб вирішення проблеми, В.Брюховецький закликав підтримати ініціативу.

Як зазначається, «Укрреставрація» намагається проводить реконструкцію Гостинного двору під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акції протесту.

18 лютого біля Гостинного двору сталися чергові сутички активістів, які намагаються перешкодити реконструкції і частковій перебудові будівлі, з правоохоронцями. Були затримані близько 30 осіб, зокрема і народні депутати.