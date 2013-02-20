Київ планує закупити у кредит 77 тролейбусів

Тролейбуси мали бути закуплені ще минулого року

Київрада розгляне можливість придбання 77 нових тролейбусів для столиці у кредит.

Як повідомили УНІАН у Постійній комісії Київради з питань гуманітарної політики, 21 лютого на засіданні Київради планується ухвалити рішення, яке дозволить «Київпастрансу» залучити кредит на 284,9 млн грн для закупівлі тролейбусів.

Як пояснила голова цієї комісії Алла Шлапак, тролейбуси мали бути закуплені ще минулого року, але у 2012 році кошти для цього не були залучені до міського бюджету.

Вона нагадала, що нещодавно за кількома маршрутами перевізники підняли ціну на проїзд. «На жаль, місто не може тут допомогти киянам. Тому розвиток мережі саме комунального транспорту має залишатися пріоритетом в інфраструктурних проектах міста», – зазначила А.Шлапак.