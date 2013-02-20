У Попова хочуть визнати Омельченка почесним киянином

Такий статус Омельченко може отримати за заслуги у розвитку Києва

КМДА пропонує за визначні особисті заслуги у соціально-економічному та культурному розвитку столиці присвоїти Олександру Омельченку звання «Почесний громадянин міста Києва».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідний проект подано на розгляд та голосування депутатам Київради.

О.Омельченко – Герой України, народний депутат V та VI скликань, Київський міський голова у 1996-2006 роках, кандидат технічних наук.