У Попова хочуть визнати Омельченка почесним киянином
16:37, 20 лютого 2013Київ
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КМДА подала проект до Київради
Такий статус Омельченко може отримати за заслуги у розвитку Києва
КМДА пропонує за визначні особисті заслуги у соціально-економічному та культурному розвитку столиці присвоїти Олександру Омельченку звання «Почесний громадянин міста Києва».
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідний проект подано на розгляд та голосування депутатам Київради.
О.Омельченко – Герой України, народний депутат V та VI скликань, Київський міський голова у 1996-2006 роках, кандидат технічних наук.
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