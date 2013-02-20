«Свобода» вимагає посадити міліціонерів за бійку в Гостинному дворі

«Свобода» хоче створити комісію з розслідування дій міліції / Фото: «Коментарі»

Фракція ВО «Свобода» ініціюватиме створення парламентської слідчої комісії для розслідування дій міліції проти захисників Гостинного двору.

Про це заявив сьогодні на брифінгу народний депутат від «Свободи» Андрій Іллєнко, поінформували УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, депутати-«свободівці» вимагатимуть звіту керівництва МВС у Верховній Раді про службові розслідування щодо подій 18 лютого та притягнення до кримінальної відповідальності офіцерів, які «давали злочинні накази бити мирних громадян та нападати на народних депутатів».

А.Іллєнко також підкреслив, що «Свобода» не відступиться і буде боротися всіма можливими правовими методами, аби припинити руйнування історичної пам’ятки столиці.

«Гостинний двір – це принципове питання. Рейдерів треба зупинити, бо якщо ми зараз цього не зробимо, то наступну рейдерську атаку слід очікувати на Софію Київську та решту символів столиці. Тому ми не просто хочемо повернути Гостинний двір громаді. Необхідно покарати тих, хто винен у його руйнуванні і спробах його захопити», – наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 лютого в результаті штурму невідомими особами громадських активістів витіснили з Гостинного двору.

Вдень того ж дня на території Гостинного двору виник новий конфлікт, коли народні депутати й активісти намагалися пройти всередину будівлі.

«Свобода» заявила, що міліція і «Беркут», застосовуючи спецзасоби, побила і затримала декілька депутатів від «Свободи» й активістів.

За даними столичного главку міліції, у зіткненнях, що сталися на території Гостинного двору за участю деяких народних депутатів, правоохоронцями визнано винною 21 людину з майже 30 затриманих.

Сьогодні, 20 лютого, міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив, що вважає дії правоохоронців у Гостинному дворі правомірними.

«Міліцію бити не можна. Нікому в принципі. І ті події, які там відбулися, і ті громадяни, народні депутати, які вважають, що можна штовхати, бити міліцію, вони помиляються», – сказав В.Захарченко.

Він підтвердив, що керівництво «Беркута» усунуто від виконання обов`язків. «У зв`язку з тим, що народні депутати звернулися до мене, як до міністра, з проханням провести об`єктивне службове розслідування цих подій, я призначив службове розслідування. Для того, аби воно було об`єктивним, їх усунуто. Вони зараз працюють, але не виконують своїх безпосередніх обов`язків», – зазначив В.Захарченко.

Довідка УНІАН. Гостинний двір – торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, споруджений в 1809 році.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 гектара на Контрактовій площі, 4 – Гостинний двір, для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити в Гостинному дворі торговий центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акцію протесту.