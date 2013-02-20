Готель у центрі Києва рекламував послуги повій

Рекламу розмістили на рецепшені готелю «Україна» / Фото: Рanoramio

Столичні міліціонери викрили двох повій, які в одному з номерів готелю «Україна» в центрі міста надавали послуги за грошову винагороду, попередньо розмістивши свої рекламні буклети на рецепшені.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві.

Окрім оплати готельного номера клієнти мали оплатити кожну годину послуг. За попередньою інформацією, про телефонні номери, за якими можна замовити розваги, знала охорона закладу та інші співробітники. Вартість сексуальних послуг коливалась від 800 до 1,5 тис. гривень.

Організувала розваги 24-річна жителька Київської області. Вона повідомила оперативникам, що за власні кошти розмістила рекламу в буклетах та виготовила візитні картки, які залишила на рецепшені готелю. «Реклама досить стисла та прозора – фото оголеної дівчини та номер телефона. Аби розширити коло клієнтів, до секс-бізнесу затримана залучала своїх подруг», – зазначили в міліцейському главку.

Перевіряється інформація щодо причетності адміністрації готелю та його охорони до організації кримінального бізнесу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України.