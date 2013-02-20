Опозиція запропонувала створити комісію з Гостинного двору

У «Батьківщині» впевнені, що було порушено безліч законів

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування ситуації довкола Гостинного двору в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив народний депутат Олександр Бригинець («Батьківщина»).

«Зареєстровано постанову Верховної Ради про створення Тимчасової комісії по процесам, які незаконно відбувалися щодо передачі Гостинного двору», – сказав він.

За словами О.Бригинця, законів при передачі Гостинного двору було порушено безліч, і винних, які допустили порушення, потрібно покарати.

«Як тільки робота Верховної Ради буде розблокована, це питання буде одним з перших вноситися в сесійну залу», – сказав О.Бригинець.

Водночас народний депутат від «Свободи» Андрій Міщенко, який днями постраждав під час сутичок в Гостинному дворі, зазначив, що він є членом Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, і тепер «із середини побачив, як виглядає затримання наших громадян українською міліцією».

«Ми зараз ініціюємо, поки не відкрита сесія, на завтра запрошуємо міністра МВС в наш комітет», – повідомив А.Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 лютого в результаті штурму невідомими особами громадських активістів витіснили з Гостинного двору.

Вдень на території Гостинного двору виник новий конфлікт, коли народні депутати й активісти намагалися пройти всередину будівлі.

«Свобода» заявила, що міліція і «Беркут», застосовуючи спецзасоби, побили і затримали декілька депутатів від «Свободи» й активістів.

За даними столичного главку міліції, у зіткненнях, що сталися на території Гостинного двору за участю деяких народних депутатів, правоохоронцями визнано винною 21 людину з майже 30 затриманих.

На 20 затриманих було складено адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство), на одного – за ст. 185 (злісний опір працівникам правоохоронних органів), решта визнані невинними.

Довідка УНІАН. Гостинний двір – торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, споруджений в 1809 році.

26 квітня 2012 р. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4 в Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торгово-офісний центр.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинний двір для проведення реконструкції цієї будівлі під торгово-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити в Гостинному дворі торговий центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акцію протесту.