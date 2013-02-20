У Києві пройдуть перегони на собаках і лицарські турніри на льоду

Фестиваль пройде у парку Дружби Народів / Фото: «Лови момент»

24 лютого об 11.00 у столичному парку Дружби Народів відбудеться зимовий спортивно-музичний фестиваль екстремальних видів спорту Snow Free Games.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у програмі фестивалю – перегони на бігових собаках, катання на конях і сафарі на квадроциклах, керлінг, хокей, лицарські турніри на льоду тощо.

У зоні снігового простору прихильники екстриму зможуть спостерігати за змаганнями на бігових лижах, тюбінгу, сноукейблу та битвами на м’якому мечі. Охочі зможуть взяти участь у сімейному конкурсі з ліплення сніговиків і продемонструвати вправність в арбалетному та лучному тирі.

Близько 50 спортсменів з України та Росії візьмуть участь у міжнародних змаганнях з льодолазіння Free Games Ice-Climb Fest, організованих командою Ledolaz.com.

Готуватиме траси для змагань спеціальний гість фестивалю – багаторазовий призер етапів кубку світу, переможець всеукраїнських та міжнародних фестивалів з льодолазіння, срібний призер етапу чемпіонату світу 2013 року, призер Чемпіонату Європи 2012 року, чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавин (Харків).

Крім того, організатори пригощатимуть учасників та гостей заходу лицарським кулішем та фестивальним глінтвейном. Також усі охочі зможуть приготувати для себе смачні м’ясні страви на мангалах.

Детальніша інформація на сайтах: www.freegames.org.ua, www.xpark.kiev.ua.