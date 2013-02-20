Киянка викрала одяг у ТРЦ «Караван»
12:28, 20 лютого 2013Київ
0
Грабіжницю затримали інспектори ДАІ
Про пограбування повідомив охоронець «Каравану» / Фото: Malls
Інспектори ДАІ в Оболонському районі Києва затримали жінку, яка скоїла крадіжку товару з торговельно-розважального центру «Караван».
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, подія сталася вчора вранці. До інспекторів ДАІ звернувся охоронець «Каравану» і повідомив прикмети жінки, яка викрала одяг.
48-річну киянку співробітники ДАІ затримали разом із викраденим товаром неподалік від «Каравану». Жінку доставили до райуправління міліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter