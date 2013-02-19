У Києві водій збив пішохода і втік

Водія вдалося затримати

У Києві затримано 23-річного водія, який скоїв наїзд на літнього чоловіка та зник з місця ДТП.

Як повідомляє прес-служба ДАІ УМВС України у Києві, аварія сталася 18 лютого на вулиці Світлицького, 21 у Подільському районі.

Водій, керуючи автомобілем Daewoo Matiz, скоїв наїзд на літнього чоловіка та з місця пригоди зник.

Потерпілим виявився 74-річний чоловік. Його із забиттям тіла і закритою черепно-мозковою травмою доставили до лікарні.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів втікача було затримано на вулиці Красицького.

З’ясувалося, що за кермом знаходився 23-річний водій, киянин. Для з’ясування всіх обставин чоловіка доставили до райуправління міліції.