Міліція перекрила всі входи до Гостинного двору (фото)
Навколо будівлі щільне коло правоохоронців
Біля кожного входу чергують міліціонери
До Гостинного двору стягнули автобуси з «Беркутом» та міліцією.
Про це повідомляє «Київ. Коментарі» з посиланням на активістів, які знаходяться на території Гостинного двору.
Навколо будівлі щільне коло правоохоронців. Стоять 8 автобусів, у яких сидять люди у формі. Біля кожного входу стоять по 4-5 міліціонерів у касках.
Як повідомлялося, 18 лютого сталася сутичка між захисниками Гостинного двору та охороною компанії-забудовника «Укрреставрації».
Близько 15 години у Гостинному дворі сталася бійка між «Беркутом» та представниками ВО «Свобода» та активістами. Захисників Гостинного двору схопили та вивезли в автозаці.
За фактом бійки на території Гостинного двору відкрито кримінальне провадження.
Фото: «Коментарі»