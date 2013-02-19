Міліція перекрила всі входи до Гостинного двору (фото)

Біля кожного входу чергують міліціонери

До Гостинного двору стягнули автобуси з «Беркутом» та міліцією.

Про це повідомляє «Київ. Коментарі» з посиланням на активістів, які знаходяться на території Гостинного двору.

Навколо будівлі щільне коло правоохоронців. Стоять 8 автобусів, у яких сидять люди у формі. Біля кожного входу стоять по 4-5 міліціонерів у касках.

Як повідомлялося, 18 лютого сталася сутичка між захисниками Гостинного двору та охороною компанії-забудовника «Укрреставрації».

Близько 15 години у Гостинному дворі сталася бійка між «Беркутом» та представниками ВО «Свобода» та активістами. Захисників Гостинного двору схопили та вивезли в автозаці.

За фактом бійки на території Гостинного двору відкрито кримінальне провадження.

Фото: «Коментарі»