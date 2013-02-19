У Попова стверджують, що проїзд у метро має коштувати 3,2 гривні

За словами Крамаренко, в цю вартість навіть не закладений ремонт ескалаторів

Економічно обґрунтована вартість проїзду у Київському метрополітені становить 3 гривні 20 копійок.

Про це в інтерв’ю «Економічній правді» заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко.

«Ми підрахували, що тариф метрополітену повинен бути на рівні 3 гривні 20 копійок», – сказав він.

Чиновник відзначив, що в цю вартість навіть не закладений капітальний ремонт ескалаторів, контактної мережі, не врахована вартість регламентних робіт, які потрібно було робити раз на п`ять років – наприклад, замінити ескалатори.

«По факту, за останні тридцять років цього ніхто не робив – проводився поточний ремонт. І зараз у нас потребують ремонту 36-37 ескалаторів, одночасний ремонт яких відразу потягне на 400 мільйонів гривень. Якщо ці гроші включити в тариф і сказати: «Кияни, ви отут рік поїздите, ми вам за рік замінимо всі ескалатори», – напевно, почнеться проблема», – зазначив Крамаренко.

Він також додав, що потрібно обновити 600 вагонів метро, на що треба майже 5 мільярдів гривень (з розрахунку 1 мільйон доларів за вагон).

«Тому якщо взяти поточні операційні витрати – фонд зарплати, загальні витрати на поточний ремонт, те, на що постійно йдуть гроші, тариф – 3,2 гривні. Плату за проїзд ми залишимо 2 гривні, а 1 гривню 20 копійок з кожного квитка будемо відносити на компенсацію різниці в тарифах з міського бюджету», – пояснив чиновник.

Крамаренко додав, що щомісяця метрополітен отримує близько 4 мільйонів гривень надходжень від реклами, але цих коштів на ремонти не достатньо.

Як відомо, наприкінці 2012 року інший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко заявляв, що економічно обґрунтований тариф на проїзд у метро в 2013 році становить 3-3,05 гривні за поїздку.