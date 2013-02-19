«Київавтодор» вже визначився, які дороги ремонтувати

Комунальники також відремонтують тротуари на мосту Патона

Комунальна корпорація «Київавтодор» визначив основний перелік вулиць Києва, де в 2013 році буде проведено ремонт доріг у першу чергу.

Як повідомляє прес-служба віце-прем`єр-міністра України Олександра Вілкула, в 2013 році «Київавтодор» проведе ремонт вулиць Заболотного, Бориспільської, Саперно-Слобідської, проспекту Ватутіна, Броварського проспекту, Багатирської, вулиць Верхній і Нижній Вали, Кільцевої дороги, Мінської, проспекту Палладіна, Венеціанського моста.

Крім того, буде впорядковано дощову каналізацію на вулиці Оборони, проведено ремонт тротуарів на мосту Патона й мосту, що веде на Жуків острів.

Згідно з повідомленням, наразі місцева влада інших міст опрацьовує детальні плани ремонту доріг.

Як повідомляв УНІАН, комунальна корпорація «Київавтодор» у 2012 році відремонтувала 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% від необхідного обсягу.

При цьому капітальний ремонт доріг у 2012 році було виконано на 2,3% необхідного обсягу (35,1 тис. кв. м), а поточний ремонт здійснено на 6,6% (89,6 тис. кв. м).

У грудні 2012 року прокуратура Києва почала досудове розслідування кримінального провадження стосовно посадовців комунальної корпорації «Київавтодор», винних у неякісній дорожній розмітці на столичних дорогах.

За даними «Київавтодору», на балансі корпорації знаходиться 1630 км доріг загальною площею покриття проїжджої частини 26,2 млн. кв. м.

В Україні на реконструкцію й будівництво доріг до Євро-2012 витрачено близько 2 млрд. доларів.