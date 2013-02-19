У Києві через прорив труби затопило вулицю (фото)

Чотири будинки і школа залишилися без води

У вівторок, 19 лютого, в Оболонському районі Києва на вулиці Лайоша Гавро, 22-Б сталося пошкодження водопровідної мережі.

Як повідомляє прес-служба ПАТ «АК «Київводоканал», через аварію тимчасово без водопостачання залишились мешканці будинків №№ 18, 18-А, 20, 22, 22-А (школа № 233) по вулиці Лайоша Гавро.

У прес-службі також зазначили, що виконання аварійних робіт бригадами «Київводоканалу» може ускладнюватись у зв’язку з нерозчищеними сніговими наметами та їх обледенінням, які бригади змушені ліквідовувати самотужки.

Фото: Facebook Олексія Курпаса