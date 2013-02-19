Тягнибок вимагає покарати «Беркут» за бійку в Гостинному дворі

За словами Тягнибока, в Гостинному дворі побили нардепів

Після відновлення роботи парламенту ВО «Свобода» вимагатиме від Міністерства внутрішніх справ надати інформацію щодо учорашніх подій у Гостинному дворі на Подолі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок.

«Як тільки запрацює Верховна Рада, ми будемо ставити питання, щоб якнайшвидше запросити до зали парламенту керівництво Міністерства внутрішніх справ у зв’язку з вчорашнім ганебним порушенням закону під час подій у Гостинному дворі», – сказав він.

О.Тягнибок підкреслив, що вчора на території Гостинного двору побили громадян, в тому числі й народних депутатів. Він переконаний, що керівники спецпідрозділу міліції «Беркут» мають понести відповідальність за ці події.

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 лютого внаслідок штурму невідомими особами громадських активістів витіснили з Гостинного двору.

Вдень на території Гостинного двору виник новий конфлікт, коли народні депутати та активісти намагалися пройти всередину будівлі.

«Свобода» заявила, що міліція та «Беркут», застосовуючи спецзасоби, побила та затримала кількох депутатів від «Свободи» та активістів.

За даними столичного главку міліції, у сутичках, які сталися на території Гостинного двору за участю деяких народних депутатів, правоохоронці визнали винною 21 особу із майже 30 затриманих.

На 20 затриманих були складені адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), на одного – за ст. 185 (злісна непокора працівникам правоохоронних органів), решту визнали невинуватими.

Довідка УНІАН. Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.

26 квітня 2012 р. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акцію протесту.