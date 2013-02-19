Акулу з київського ТРЦ перевезли до Німеччини – ЗМІ

Замість Біг Джона в акваріум поселять акулу-лопату і скатів

Акулу, яка два місяці жила в київському торгівельно-розважальному центрі Ocean Plaza, доставили до німецького міста Штральзунд.

Про це повідомляє «Київ. Коментарі» з посиланням на офіційний сайт океанаріуму Ozeaneum в Штральзунді.

За допомогою 80-тонного крана акулу разом з транспортною ємністю підняли на дах музею і перенесли в акваріум.

Нагадаємо, скандал навколо акули підняли українські зоозахисники, які заявили, що акваріум Біг Джону явно замалий, риба вже собі весь ніс об стінки розбила, її здоров`я і навіть життя знаходяться під загрозою.

Перед переїздом акула деякий час перебувала на карантині.

Замість неї в акваріум поселять акулу-лопату, яка менше за розміром, і скатів.