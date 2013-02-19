Акулу з київського ТРЦ перевезли до Німеччини – ЗМІ
Акулу вже помістили в океанаріум
Замість Біг Джона в акваріум поселять акулу-лопату і скатів
Акулу, яка два місяці жила в київському торгівельно-розважальному центрі Ocean Plaza, доставили до німецького міста Штральзунд.
Про це повідомляє «Київ. Коментарі» з посиланням на офіційний сайт океанаріуму Ozeaneum в Штральзунді.
За допомогою 80-тонного крана акулу разом з транспортною ємністю підняли на дах музею і перенесли в акваріум.
Нагадаємо, скандал навколо акули підняли українські зоозахисники, які заявили, що акваріум Біг Джону явно замалий, риба вже собі весь ніс об стінки розбила, її здоров`я і навіть життя знаходяться під загрозою.
Перед переїздом акула деякий час перебувала на карантині.
Замість неї в акваріум поселять акулу-лопату, яка менше за розміром, і скатів.