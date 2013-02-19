Прокуратура вимагає повернути Києву землі біля Дніпра

У зоні охоронюваного природного ландшафту зібралися будувати ТРЦ

Прокуратура Дарницького району Києва заявила позов до господарського суду та вимагає зобов’язати ПП «Фірма «Вікторія» повернути територіальній громаді 4,5 га землі на Дніпровській набережній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дарницького району міста Києва.

Як нагадали у прокуратурі, рішенням Київради у 2003 році ПП «Фірма «Вікторія» передано в оренду 4,5 га землі вартістю понад 16 млн грн для будівництва, експлуатації та обслуговування соціально-громадського торговельного та розважального центру з паркінгом на Дніпровській набережній (між Київським міським крейсерським яхтклубом та ТОВ «Княжий Затон»).

Прокурорською перевіркою встановлено, що передана під забудову земельна ділянка на Дніпровській набережній входить до зони охоронюваного природного ландшафту, де будь-які будівельні роботи заборонено.

До того ж, як з’ясувалося, забудовником й досі земля за цільовим призначенням не використовується.

У позові прокуратура району вимагає розірвати договір оренди та зобов’язати ПП «Фірма «Вікторія» повернути київській громаді земельну ділянку на Дніпровській набережній.