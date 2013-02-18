У бійці в Гостиному дворі звинуватили 21 активіста

«Свобода» заявила, що міліція побила декількох депутатів

У сутичках, які сталися сьогодні в Києві на території Гостинного двору за участю низки народних депутатів, міліція визнала винною 21 особу із майже 30 затриманих.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

На 20 затриманих були складені адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), на одного – за ст. 185 (злісна непокора працівникам правоохоронних органів), решту визнали невинними.

При цьому у столичному главку наголосили, що після складання адмінпротоколів всіх затриманих відпустили з Подільського райуправління міліції до прийняття відповідного рішення судом.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, у результаті штурму невідомими особами, громадських активістів витіснили з Гостинного двору.

Водночас вдень виник новий конфлікт на території Гостинного двору, коли народні депутати та активісти намагалися пройти всередину будівлі.

«Свобода» заявила, що міліція та «Беркут», застосовуючи спецзасоби, побила та затримала кількох депутатів від «Свободи» та активістів.

Фото: «Коментарі»