Міліція визнала, що таки затримала у Гостинному дворі 30 активістів

Правоохоронці стверджують, що жодного з нардепів не затримали

Співробітники міліції затримали близько 30 осіб під час конфлікту, який виник сьогодні вдень на території Гостинного двору в Києві.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Києві.

За даними міліції, частину людей затримано за дрібне хуліганство, інших – за злісну непокору працівникам правоохоронних органів.

Водночас у Главку наполягають, що нікого із народних депутатів, які були на місці події, правоохоронці не затримували.

Як розповіли в міліції, кілька народних депутатів із приблизно 60-ма своїми прихильниками прийшли до Гостинного двору і вимагали пропустити їх всередину будівлі. Охоронці будівлі дали дозвіл пройти лише парламентаріям. Втім, люди, які прибули разом з ними, зробили спробу силоміць вдертися в приміщення, після чого було викликано міліцію.

Наразі затриманих доставлено до Подільського райвідділу міліції для складання протоколів про адміністративне порушення.

В Главку також зауважили, що для забезпечення охорони правопорядку та унеможливлення подальших провокацій будівлю Гостинного двору оточено міліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на території Гостинного двору знаходиться близько 100 співробітників міліції, оснащених кийками, бронежилетами та касками.

Як пояснив один із офіцерів МВС, наразі в приміщенні Гостинного двору тривають слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Свобода» заявила, що сьогодні вдень міліція та «Беркут» застосовуючи спецзасоби, побила та затримала кількох народних депутатів від «Свободи» та активістів, які протестують проти перебудови Гостинного двору в Києві.

Так, за даними прес-служби, у «свободівця» Сергія Бойка сильно розбите обличчя, у Михайла Кублія зламаний ніс. Серйозних травм зазнали народні депутати-«свободівці» Олег Гелевей, Андрій Іллєнко, Юрій Сиротюк. Народного депутата-«свободівця» Андрія Міщенка в порушення Закону України «Про статус народного депутата» затримали та кинули в автозак, заявили в партії.

Фото: «Коментарі», Олександр Проценко