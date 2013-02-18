Міліція відпустила захисників Гостинного двору

За словами правоохоронців, ніякого штурму Гостинного двору не було

У міліції спростовують інформацію про затримання захисників Гостинного двору в Києві.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, «сьогодні на шпальтах деяких інтернет-видань з’явилась інформація про те, що співробітники міліції штурмують Гостинний двір. Також повідомлялося про затримання 5 активістів, які знаходились на території, прилеглій до Гостинного двору».

У зв’язку з цим ВЗГ підкреслює, що ніякого штурму Гостинного двору з боку правоохоронців не було.

Як пояснюють у міліції, сьогодні о 8.30 ранку по спецлінії «102» до Подільського райправління ГУМВС України в Києві надійшло повідомлення про те, що невідомі проникли на охоронювану територію Гостинного двору.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Подільського райуправління міліції.

Там до працівників міліції із заявою звернувся директор ПАТ «Укрреставрація», який повідомив про те, що 18 лютого близько 08.30 невідомі особи, приблизно 12 осіб, намагались проникнути на територію Гостинного двору та погрожували по телефону фізичною розправою, повідомили у ВЗГ.

Окрім заявника та охорони, на території Гостинного двору знаходились 6 активістів громадської організації «Старий Поділ», які стверджували, що о 08.20 до них підійшли працівники служби охорони та попросили залишити територію Гостинного двору, на що останні погодились, розповіли в міліції.

Для з’ясування всіх обставин інциденту активістів та співробітників охоронної фірми було запрошено до Подільського райуправління міліції. Наразі вони надали пояснення працівникам міліції, після чого їх відпущено, наголосили у ВЗГ.

Дана подія внесена до Єдиного обліку Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві. На даний час проводиться додаткова перевірка, запевнили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Олександр Бригинець заявив, що вранці 18 лютого міліція затримала п’ятьох захисників Гостинного двору.

Зокрема, за словами О.Бригинця, сьогодні вранці у Гостинному дворі відбувся штурм, під час якого міліція затримала п’ятьох активістів, що стояли на захисті Гостинного двору.

«Сьогодні під час захоплення Гостинного двору міліція замість того, щоб затримувати тих, хто напав на захисників історичної будівлі, затримала п’ятьох активістів», – наголосив депутат.

За його даними, активістів досі тримають під вартою, хоча міліція вже взяла в них свідчення та перевірила і оформила необхідні документи.