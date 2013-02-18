У київській затоці потонув рибалка

Киянин пішов на рибалку і не повернувся

У затоці Берковщина річки Дніпро по вулиці Дніпровська набережна, 1 у Києві було знайдено тіло чоловіка.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, 16 лютого до служби порятунку «101» надійшло повідомлення від громадян про те, що їхній родич пішов у п’ятницю на рибалку і не повернувся.

За вказаною адресою виїхав особовий склад відділення водолазно-рятувальних робіт. На місці події на рятувальників вже чекав брат рибалки зі знайденим на кризі взуттям.

Водолази занурилися під воду і розпочали пошукові роботи. На відстані 50 метрів від берега на глибині 7 метрів рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. За допомогою водолазного спорядження бійці дістали загиблого та доставили його на берег, де на них вже чекала оперативно-слідча група.