На київські дороги висипали майже весь запас солі

Глінський сподівається, що зима скоро покине Київ

На ліквідацію наслідків негоди на столичних дорогах у «Київавтодора» залишилося 6,5 тисячі тонн солі з 45 тисяч тонн.

Про це заявив голова «Київавтодору» Георгій Глінський під час розширеного засідання Колегії Київської міської державної адміністрації, повідомляє «Київ. Коментарі».

За його словами, цієї зими на дороги вже було витрачено 38 тонн солі.

«Ми сподіваємося, що зима скоро покине місто і Україну, і нам вистачить цієї солі», – зазначив Глінський.

В той же час, голова КМДА Олександр Попов повідомив, що він дав доручення правоохоронним органам розслідувати факти розкрадання солі.

«Мені дуже прикро, так зганьбитися на всю Україну з цією сіллю. По два посередника і ніякого обліку», – підкреслив Попов.

КМДА має намір додатково закупити для посипання вулиць 4 тисячі тонн солі.