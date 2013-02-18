ЗМІ: З вікна київського готелю випав п'яний росіянин (фото)

На даний момент чоловік знаходиться в реанімації

У Києві з третього поверху готелю «Салют» на площі Слави випав постояльник.

Як з`ясувалося, потерпілий є громадянином Росії, повідомляє «Сегодня».

«Я як раз проходив повз, і тут мало не на голову перехожим впав молодий чоловік у джинсах і куртці. Він вдарився об металевий тент кафе біля готелю, а потім впав на асфальт», – розповів очевидець НП.

Чоловік був госпіталізований у лікарню №17. «Він знаходиться у нас в реанімації, стан стабільний, буде жити», – повідомили виданню в лікарні.

У готелі стверджують, що росіянина врятував алкоголь. «Олексій вижив, напевно, через те, що був сильно п`яний. На вході в готель він вів себе так, ніби у нього біла гарячка. Охорона навіть не хотіла його пускати, але ж він знімав у нас номер», – розповіли в готелі.

Росіянин приїхав до Києва кілька днів тому у відрядження разом з другом. Вони зняли номер на третьому поверсі за 650 грн.

Працівники готелю і правоохоронні органи вважають, що з балкона чоловік випав сам. «У міліції зараз основна версія, що це був нещасний випадок», – зазначила прес-офіцер Печерського РУВС Наталя Стеценко.

Фото: «Сегодня»