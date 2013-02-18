Суд Київщини заборонив будувати автосалон на державній землі

Позов подав природоохоронний прокурор області / Фото: job-sbu.org

Прокуратура запобігла незаконному будівництву торговельного комплексу на Київщині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, рішенням Господарського суду Київської області, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду та постановою Вищого господарського суду України, задоволено позов міжрайонного природоохоронного прокурора області. Позов був заявлений в інтересах держави в особі Головного управління Держкомзему у Київській області до ТОВ «Шелтон».

Перевіркою встановлено, що товариство уклало договір оренди земельної ділянки загальною площею більш 1,7 га на 49 років для будівництва торговельного комплексу (комплексу автодорожнього сервісу та автосалону) за рахунок земель державної власності. Ринкова вартість землі становить 3 млн 468 тис. грн.

Крім того, було розроблено та затверджено проект відведення земельної ділянки в оренду. Однак вказаний проект землеустрою був розроблений на замовлення ТОВ «Шелтон» без прийняття відповідного рішення про надання дозволу на його розробку та без всіх необхідних погоджень контролюючих органів, підкреслили в прокуратурі.

Суд визнав недійсним рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки ТОВ «Шелтон» для будівництва торгового комплексу. Договір оренди земельної ділянки визнаний недійсним від моменту укладення.

На сьогоднішній день рішення суду виконано, зазначили в прокуратурі, додавши, що вказану земельну ділянку повернуто у власність держави.