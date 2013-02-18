Попов вирішив не звільняти главу «Київавтодору»

Голова комунальної корпорації “Київавтодор” Георгій Глінський залишиться на своїй посаді, незважаючи на незадовільний стан доріг у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова КМДА Олександр Попов на брифінгу після колегії у міськдержадміністрації.

“Для того, щоб ми виконали роботи у стислий термін ефективно, я вважаю, це моя особиста думка, що нам не потрібно робити кадрові зміни в “Київавтодорі”, - сказав О.Попов.

За його словами, до завтрашнього дня керівник “Київавтодору” має надати у КМДА пропозиції щодо виходу із ситуації, яка склалася у зв’язку із незадовільним станом доріг.

Разом з тим, О.Попов додав, що прийняв рішення звільнити керівника ШЕУ Голосіївського району, а також попередити про можливість звільнення голову Святошинского ШЕУ, якщо впродовж місяця його робота не покращиться.

О.Попов зазначив, що поганий стан доріг у Києві насамперед пов’язаний із тим, що термін експлуатації 85% дорожнього покриття сягає 15-30 років, що у 1,5-3 рази більше терміну служби.

За словами голови КМДА, цього року столиця акцентуватиме увагу не на поточному ремонті доріг, а на їхній капітальній реконструкції. Капітально відремонтувати планується близько 500 тис. кв. м доріг, зокрема, реконструювати проспект Перемоги, повідомив він.

На поточний ремонт, сказав О.Попов, буде виділено не більше 200 млн грн.