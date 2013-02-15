У Києві на чоловіка впала снігова брила

НП сталася в Солом`янському районі

На вулиці Молодогвардійській в Солом`янському районі Києва на чоловіка впала снігова брила.

Як з`ясувалося, брила спресованого снігу зірвалася з даху будинку №12 і впала на голову 48-річному перехожому, який знаходився поряд з будівлею, повідомляє «Комсомольська правда в Україні».

Першу допомогу потерпілому надали очевидці, вони ж викликали швидку допомогу.

«Чоловіка доставили в лікарню швидкої допомоги. Йому пощастило. Величезна брила пройшла по дотичній, і потерпілий отримав лише гематому м`яких тканин голови. Його обстежили і відпустили додому», – розповіли медики.

Відповідальними за падіння бурульок є балансоутримувачі території, які повинні огороджувати будівлі червоними стрічками та очищати дахи від бурульок. Якщо травми, які отримав перехожий, визнають серйозними, винних чекає кримінальна відповідальність.