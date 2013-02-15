Міліція досі розбирається, що відбулося в Головпоштамті

Бійка між активістами ВО «Свобода» і міліцією

Столична міліція продовжує розслідування 10 кримінальних проваджень щодо подій 29 січня у Головпоштамті при обранні Громадської ради КМДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як нагадали в міліції, тоді в ході установчих зборів з формування Громадської ради між присутніми виникла словесна перепалка, яка згодом переросла в конфлікт.

«Завдяки своєчасному втручанню правоохоронців конфлікт було врегульовано. Після інциденту до міліції звернулися громадяни, народні депутати, які під час штовханини отримали тілесні ушкодження, та представники адміністрації будівлі щодо пошкодження майна в приміщенні, де проходило засідання», - зазначається в повідомленні.

Всю інформацію про події було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато 20 кримінальних проваджень за відповідними статтями Кримінального кодексу України, а саме: стаття 125 «Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень», стаття 194 «Умисне знищення або пошкодження майна», стаття 296 «Хуліганство», стаття 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності» та стаття 344 «Втручання в діяльність державного діяча».

На даний час, відповідно до чинного законодавства та за результатами досудового розслідування, 10 кримінальних проваджень було закрито у зв’язку з відсутністю у них події злочину та проханнями заявників їх заявами не займатись, повідомили у ГУ МВС Києва.

Водночас у провадженні слідчого відділу Шевченківського райуправління міліції перебувають 10 кримінальних проваджень. Зокрема, за ч. 1 ст. 125 КК України - за заявами присутніх на той момент у залі народного депутата України та активістів однієї з політичних партій про заподіяння їм тілесних ушкоджень. Рішення у зазначених провадженнях буде прийнято після проведення потерпілим судово-медичної експертизи, поінформували в міліції.

Крім цього - 2 кримінальних провадження за чч. 1, 2 ст. 296 КК України, за фактом вчинення хуліганських дій у приміщенні «Укрпошта», повідомили в міліції.

Як повідомлялося, 29 січня в будівлі Головпоштамту на Хрещатику відбулися установчі збори Громадської ради при КМДА. У зборах взяли участь понад 400 делегатів. При цьому близько 200 з них, представляючи провладно налаштовані громадські організації, змогли об`єднатися і забезпечити обрання керівництва ради.

Це викликало обурення представників опозиційних організацій на чолі з представниками ВО «Свобода», в результаті чого виникла бійка. Для реагування в будівлю прибули представники «Беркута».